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 Среда, 9 Сентября 2020 17:50
Карина Манукян

Комиссия по здравоохранению отклонила законопроект о праве на жизнь нерожденного ребенка

Комиссия по здравоохранению отклонила законопроект о праве на жизнь нерожденного ребенка

АрмИнфо. 9 сентября Постоянная комиссия НС РА по здравоохранению и социальным вопросам отклонила законопроект, направленный на запрещение абортов.

Проект закона о праве на жизнь нерожденного ребенка, представленный инициативной группой юристов, подразумевает криминализацию абортов, признавая искусственное прерывание беременности возможным в случае наличия опасности для жизни и здоровья матери ребенка. Между тем присутствующие на заседании эксперты подвергли законопроект резкой критике. Так, начальник отдела охраны материнского и реабилитационного здоровья Министерства здравоохранения Гаяне Авагян обратила внимание на то, что проект противоречит ряду международных конвенций, к которым присоединилась Армения. Она указала также на неудачный опыт СССР и ряда стран мира в вопросе запрета абортов, когда в итоге власти признавали свою ошибку. По ее словам, принятие подобного документа стало бы для Армении шагом в каменный век. Ее поддержала и представитель Национального института здравоохранения Карине Сарибекян, отметившая, что криминальные аборты приводят к бесплодию, а также повышению показателей материнской и детской смертности.

По итогам заседания Комиссии, законопроект о праве на жизнь нерожденного ребенка был единогласно отклонен. 

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