Среда, 9 Сентября 2020 16:55

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня принял посла Польши в РА Павла Чеплака и новоназначенного военного атташе посольства, полковника Войчеха Вишневского.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Тоноян поздравил Вишневского с началом миссии в Армении и пожелал плодотворной работы.

Указав на важность армяно-польского сотрудничества в оборонной сфере, глава Минобороны Армении с удовлетворением констатировал, что несмотря на ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, в начале сентября совместными усилиями удалось возобновить реализацию мероприятий, предусмотренных двусторонним Планом сотрудничества в военной сфере на 2020 год.

В свою очередь Чеплак сообщил о готовности польской стороны развивать сотрудничество. Стороны достигли договоренностей по части восстановления динамики сотрудничества.

В ходе встречи Тоноян также представил задачи безопасности, развивающиеся в регионе.