Среда, 9 Сентября 2020 16:52

АрмИнфо.У здания правительства Армении проходит очередная акция протеста. На сей раз с призывом к властям обратились представители малого и среднего бизнеса, а именно импортеры одежды и обуви.

Последние утверждают, что без предварительных обсуждений и предупреждений, стоимость растаможки товаров повысилась в 6 раз. Ранее, по словам представителей розничной торговли, действовал фиксированный тариф в $3.25 за килограмм вещей, сейчас же на стоимость таможенного оформления влияет также состав ввезенных товаров.

<Нас просто поставили перед фактом. Это несправедливо вводить подобные изменения в закон в условиях закрытия границ, когда мы и без того находимся в затруднительном положении, когда покупательская способность граждан снизилась в три раза>, - посетовал один из участников акции. Представители торгового бизнеса в один голос заметили, что подобные изменения скажутся на росте цен импортируемой продукции.

Более того, импортеры подчеркнули, что не исключают целесообразности введения изменений, однако подобные решения, как заметили последние, стоит принимать с учетом мнения сторон. <Даже если тарифы хотят повысить, чтоб защитить внутреннего производителя, то пусть это будет фиксированная цена, а не то, что сегодня имеет место быть. Нас заставляют приезжать на их запыленный склад и открывать одну за другой упаковку с новым товаром, чтобы выписать в процентном соотношении состав каждого из них>, - пожаловались участники акции.

Отметим, что вслед за акцией протеста Комитет государственных доходов Армении на своей официальной странице в Фейсбук опубликовал разъяснения происходящего. В частности, в источнике говорится, что днем ранее зампредседателя КГД Шушаник Нерсисян и глава Араратской таможни управления Карен Бабаян встретились с импортерами - участниками сегодняшней акции протеста. По итогам встречи стороны пришли к договоренности провести рабочую встречу, на которой намерены обсудить заявленные бизнесом проблемы и рассмотреть со стороны последних предложения по поводу тарифов. <Чуть погодя, граждане сообщили, что отказываются от рабочей встречи, вместо чего предпочитают провести акцию протеста у здания правительства>, - говорится в заявлении. Однако, КГД в очередной раз приглашает бизнес на обсуждения, в результате которых стороны попытаются найти решения создавшейся проблемы.