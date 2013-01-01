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|Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили вопросы развития армяно-российских отношений
|ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
|Министр обороны и временный поверенный в делах Великобритании в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 10 сентября
|Представлена стратегия развития почтового оператора Армении на 2020-2025 гг.
|Читать больше
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