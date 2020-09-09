Arminfo.info




﻿
 Среда, 9 Сентября 2020 16:42
Марианна Мкртчян

СНБ Армении выявил злоупотребления со стороны должностных лиц общин Верин Геташен и  Гавара

СНБ Армении выявил злоупотребления со стороны должностных лиц общин Верин Геташен и  Гавара

АрмИнфо.Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении выявили злоупотребления со стороны должностных лиц общин Гавара и Верин Геташен.

Так, согласно сообщению пресс-службы СНБ РА, в ходе осуществленных оперативно- сыскных мероприятий были получены фактические данные о

хищениях имущества в особо крупных размерах со стороны бывшего главы общины Верин  Геташен.

В частности, в ходе следствия выяснилось, что экс-глава вышеуказанной общины в 2016- 17 гг, в ходе осуществления работ по

полной замене металлических водопроводных сетей на полиэтиленовые ( общая длина 19552 м) по предварительной договоренности с

подрядчиками - руководством ООО "Мэдисон Эппл" и ООО "Кейр Билдинг Сервисез", сокрыл тот факт, что 875 метров этого участка водосети уже

были заменены на новые еще 2015 году усилиями жителей Верин Геташен, ведущих бизнес в России.

Таким образом, путем мошенничества из госбюджета и общинного бюджета было расхищено 56 300 000 драмов, выделенных вышеуказанным указанным компаниям на осуществление работ по замене 2325 метров трубопровода.

"Также выяснилось, что в ходе выполнения работ, полномоченное должностное лицо Гегаркуникского территориального отдела Государственной инспекции градостроительства и инспекции финансово-бюджетного контроля Министерства финансов РА, а также другие лица, уполномоченные контролировать строительные работы, проявив недобросовестное и пренебрежительное отношение к выполнению своих должностных обязательств, ненадлежащим образом приняли работы, осуществленные вышеуказанными подрядчиками, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям, нанеся серьезный ущерб государству и общине Верин Геташен ", - отмечается в сообщении СНБ РА.

В тоже время в ведомстве отметили, что в ходе расследования других материалов, находящихся в СНБ, были получены фактические доказательства того, что директор основной школы №3 им. Туманяна города Гавар, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-управленческие-распорядительные функции в государственном органе, злоупотребил служебным положением с намерением осуществить присвоения в особо крупных размерах. А именно, в период с 2006 по 2020 гг назначил 8 лиц на разные должности в школе. Вышеуказанные лица не посещали работу и не осуществляли своих должностных обязательств, таким образом из госбюджета было присвоено 37 665 128 драм.

В СНБ также выяснили, что директор этой школы в период с 2008 по 2019 гг, злоупотребив своими должностными обязательствами, не исключил из школы 11 лиц, которые долгое время не посещали занятий ввиду отсутствия в стране. Более того, поручил учителям игнорировать отсутствие этих учеников, и в конце дать подложные аттестаты о завершении учебы школы.

В СНБ также подчеркнули, что предпринимаются усилия для выявления всех участников цепочки преступления и восстановления ущерба нанесенного государству и общине. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили вопросы развития армяно-российских отношенийЛевон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили вопросы развития армяно-российских отношений
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Министр обороны и временный поверенный в делах Великобритании в Армении обсудили перспективы сотрудничестваМинистр обороны и временный поверенный в делах Великобритании в Армении обсудили перспективы сотрудничества
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 10 сентября
Представлена стратегия развития почтового оператора Армении на 2020-2025 гг.Представлена стратегия развития почтового оператора Армении на 2020-2025 гг.
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
Поиск по дням

2013 , 2014