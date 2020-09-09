Среда, 9 Сентября 2020 16:42

АрмИнфо.Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении выявили злоупотребления со стороны должностных лиц общин Гавара и Верин Геташен.

Так, согласно сообщению пресс-службы СНБ РА, в ходе осуществленных оперативно- сыскных мероприятий были получены фактические данные о

хищениях имущества в особо крупных размерах со стороны бывшего главы общины Верин Геташен.

В частности, в ходе следствия выяснилось, что экс-глава вышеуказанной общины в 2016- 17 гг, в ходе осуществления работ по

полной замене металлических водопроводных сетей на полиэтиленовые ( общая длина 19552 м) по предварительной договоренности с

подрядчиками - руководством ООО "Мэдисон Эппл" и ООО "Кейр Билдинг Сервисез", сокрыл тот факт, что 875 метров этого участка водосети уже

были заменены на новые еще 2015 году усилиями жителей Верин Геташен, ведущих бизнес в России.

Таким образом, путем мошенничества из госбюджета и общинного бюджета было расхищено 56 300 000 драмов, выделенных вышеуказанным указанным компаниям на осуществление работ по замене 2325 метров трубопровода.

"Также выяснилось, что в ходе выполнения работ, полномоченное должностное лицо Гегаркуникского территориального отдела Государственной инспекции градостроительства и инспекции финансово-бюджетного контроля Министерства финансов РА, а также другие лица, уполномоченные контролировать строительные работы, проявив недобросовестное и пренебрежительное отношение к выполнению своих должностных обязательств, ненадлежащим образом приняли работы, осуществленные вышеуказанными подрядчиками, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям, нанеся серьезный ущерб государству и общине Верин Геташен ", - отмечается в сообщении СНБ РА.

В тоже время в ведомстве отметили, что в ходе расследования других материалов, находящихся в СНБ, были получены фактические доказательства того, что директор основной школы №3 им. Туманяна города Гавар, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-управленческие-распорядительные функции в государственном органе, злоупотребил служебным положением с намерением осуществить присвоения в особо крупных размерах. А именно, в период с 2006 по 2020 гг назначил 8 лиц на разные должности в школе. Вышеуказанные лица не посещали работу и не осуществляли своих должностных обязательств, таким образом из госбюджета было присвоено 37 665 128 драм.

В СНБ также выяснили, что директор этой школы в период с 2008 по 2019 гг, злоупотребив своими должностными обязательствами, не исключил из школы 11 лиц, которые долгое время не посещали занятий ввиду отсутствия в стране. Более того, поручил учителям игнорировать отсутствие этих учеников, и в конце дать подложные аттестаты о завершении учебы школы.

В СНБ также подчеркнули, что предпринимаются усилия для выявления всех участников цепочки преступления и восстановления ущерба нанесенного государству и общине.