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 Среда, 9 Сентября 2020 16:39
Карина Манукян

Бывшему депутату от ППА и его сыну предъявлено обвинение

Бывшему депутату от ППА и его сыну предъявлено обвинение

АрмИнфо. Экс-депутату и его сыну предъявлено обвинение в недекларировании имущества в особо крупных размерах. По сведениям СМИ, обвинение касается бывшего депутата от партии <Процветающая Армения> Гранта Давтяна.

Как сообщает Специальная следственная служба, Г.Д. и его сыну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных частью 2 статьи 314.3 УК за сокрытие подлежащих декларированию данных. Согласно обвинению, Г.Д., в 2018-2019 гг. являясь депутатом Национального собрания шестого созыва, не включил в представленную 1 октября 2018 г. декларацию данные об имуществе в особо крупных размерах, принадлежащем ему на праве собственности, в том числе о квартирах и земельных участках в городе Вагаршапат Армавирской области. Кроме того, в ходе предварительного следствия было обосновано, что сын Г.Д., являясь членом семьи должностного лица-декларанта, в свою декларацию от 2018 года не включил данные о приобретении недвижимости и продаже принадлежащего ему автомобиля в данном налоговом году, то есть таким образом скрыл имущество в особо крупных размерах, подлежащее декларированию.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. 

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