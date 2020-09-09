Среда, 9 Сентября 2020 15:47

АрмИнфо.Компания "Южно-Кавказская железная дорога" в целях профилактики ДТП на железной дороге 9 сентября провела акцию по безопасности "Сохрани жизнь".

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, в рамках акции водителям транспортных средств на переездах через железнодорожные пути были предоставлены информационные материалы относительно правил безопасного пересечения путей.

Акция была проведена на переездах с наиболее интенсивным трафиком движения на территории всей республики. Мероприятие было организовано совместно с сотрудниками Дорожной полиции, у которой также широкие полномочия в деле организации и технического оснащения для безопасного пересечения железнодорожных путей автотранспортными средствами.

В целом по республике насчитывается 103 переезда через железнодорожные пути, из которых 30 - регулируемых и 73 - нерегулируемых (в том числе 4 переезда регулируются в автоматическом режиме). Кроме того, насчитывается порядка 25 несанкционированных пересечений через пути, угрожающих безопасности движения поездов.

Только в текущем году благодаря оперативным действиям железнодорожников удалось предотвратить более 250 случаев внешних опасных воздействий на безопасность движения поездов. Однако, не всегда удается предотвратить ДТП. Так, за первые 8 месяцев текущего года количество ДТП и наездов на железной дороге составило 10 случаев, в том числе 2 случая падения автотранспорта на пути с мостов. В 2019 году было зафиксировано максимальное количество подобных событий - 28 случаев.

"За 10 лет концессионной деятельности эксплуатационная работа ЮКЖД стала намного интенсивнее - увеличилось количество <сквозных поездов>, следующих без остановки, скорость поездов увеличилась в 2,4 раза, вес - на 34%, интенсивность движения - на 7%, - отмечает главный ревизор по безопасности движения поездов ЮКЖД Сергей Арутюнян. - Органы местного самоуправления могут оказать реальную помощь в решении проблемы нарушений правил транспортной безопасности на железнодорожной дороге. Только совместная, каждодневная работа и строжайшее исполнение законов гарантированно обеспечат безопасность как железной дороги, так и граждан. И я призываю наших граждан всегда помнить: чтобы остановить поезд нужно время, а чтобы остановить жизнь - всего одно мгновение".

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.