Среда, 9 Сентября 2020 15:47

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Арцаха Самвел Бабаян сообщил, что президент НКР Араик Арутюнян принял решение передать Совбезу часть своих полномочий. Об этом Бабаян заявил в парламенте Арцаха.

<То какую именно часть полномочий следует передать нам, решит сам президент. Хочу отметить, что все, о чем я говорю секретно. Мы будем действовать исходя из указа президента. Нам передали столько полномочий, сколько необходимо>, - подчеркнул секретарь Совбеза. Бабаян также отметил, что президент принял решение о том, какую часть работы следует передать Совбезу.

<У нас есть полномочия во всех сферах, в том числе в сфере экологии, и в вопросах, касающихся руководителей сел. Мы имеем право проверять, что и как происходит. Сферы, в которой нам запрещено действовать попросту нет>, - подчеркнул Бабаян.