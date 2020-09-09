Среда, 9 Сентября 2020 15:38

АрмИнфо.Слухи о том, что в Арцахе воцарилось двоевластие, не соответствуют действительности. Об этом в парламенте Арцаха заявил секретарь Совета безопасности НКР Самвел Бабаян.

Он подчеркнул, что такое положение вещей невозможно с законодательной точки зрения. Более того, подобной необходимости и нет. <Мы решаем все возникающие вопросы совместно с президентом Арцаха. Мы не находимся в том положении, чтобы позволить себе конкурировать друг с другом. Сейчас в регионе сложилась такая ситуация, что подобным играм нет места>,- подчеркнул Бабаян.

Также, по словам Бабаяна, не соответствуют действительности и разговоры о том, что Совбез осуществляет сокращения в министерствах.

<Действительность такова, если министр не может пояснить, чем занимаются его кадры на рабочем месте, значит, его следует освободить с занимаемой должности>, - заключил Бабаян.