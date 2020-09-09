Среда, 9 Сентября 2020 15:34

АрмИнфо. В Трудовом кодексе Армении может быть закреплен отцовский отпуск. Соответствующий проект изменений и дополнений в ТК представила депутат от <Моего шага> Цовинар Варданян 9 сентября на заседании Постоянной комиссии НС РА по здравоохранению и социальным вопросам.

Согласно законопроекту, отцу ребенка при желании может быть предоставлен оплачиваемый отпуск. За получением отпуска родитель сможет обратиться к работодателю в течение 30 дней после рождения ребенка, при этом продолжительность отпуска предусмотрена в 5 рабочих дней. Варданян проинформировала, что отцовский отпуск будет оплачиваться работодателем из расчета среднедневной заработной платы работника.

Другие поправки касаются защиты социальных прав работающих женщин, ушедших в декретный отпуск. В частности, предусматривается, что условия работы не могут пересматриваться в сторону ухудшения, за исключением названия должности или категорий. По словам депутата, данное положение будет в силе до исполнения ребенку одного годика.

В случае, если законопоект будет одобрен Национальным Собранием, то изменения и дополнения в Трудовой кодекс вступят в силу с 1 января 2021 года.