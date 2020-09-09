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 Среда, 9 Сентября 2020 15:33
Давид Степанян

Политолог: <Амулсар> - отражение процесса делигитимации государственных институтов

Политолог: <Амулсар> - отражение процесса делигитимации государственных институтов

АрмИнфо.Сложившаяся вокруг Амулсара ситуация является отражением и продолжением процесса делигитимации государственных институтов в Армении.  Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

7 сентября охранники компании Lydian Armenia избили экологов-активистов и жителей Джермука на подступах к Амулсарскому золоторудному месторождению. По словам активистов, инцидент был спровоцирован руководством компании, приказавшим охранникам применять силу против жителей общины. В ответ компания опубликовала видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как несколько человек бросают камни в направлении наблюдательного пункта Lydian Armenia и бьют сторожевых собак.  "Процессы вокруг "Амулсара", безусловно, имеют параллели с другими процессами, разделившими наше общество на различные враждующие между собой группы. Примечательно, что данные процессы развиваются практически по одной и той же схеме. Правительство отходит в сторону, уклоняясь от выполнения собственных обязанностей и, соответственно, принятия решений по той или иной проблеме. В результате стороны противостояния вынужденно сводят счеты самолично", - заметил он.

По оценкам политолога, как результат стороны спора вокруг эксплуатации рудника в Амулсаре сегодня уже дошли до взаимного избиения. И здесь уже не так важно кто из сторон бил первым.  Важным Даниелян считает возможность эскалации ситуации до непредсказуемых последствий в результате любой случайности. "Также важно, что противостоящие в данном процессе друг другу стороны ничего не решают, решения, так или иначе, принимает правительство", - подчеркнул он.

Аналогичные процессы, на взгляд Даниеляна, имеют место в ходе различных судебных процессов в стране. И здесь сторонники и противники готовы схватиться в рукопашной схватке, причем, как на улице, так и непосредственно в зале суда. Причина, согласно политологу, в навешивании правительством на судебную систему ярлыка "коррумпированная" и в заявлениях главы государства об отсутствии в Армении справедливого суда.

"Стиль действий революционного правительства по принципу "разделяй и властвуй" вполне понятен. Тем не менее, в ситуациях, когда его применяют не очень мастерски, властвование, в отличие от разделения, может и не получиться. А в подобных случаях все выходят против того, кто уклоняется от принятия решений. Уклоняется от ответственности за эти решения. Уклоняется от собственных обязанностей", - подытожил политолог.

Амулсарское золотоносное месторождение является вторым по величине запасов в Армении.  Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан.

Начиная с лета 2018-го, активисты заблокировали, ведущие к руднику дороги, препятствуя тем самым его эксплуатации. Правительство Армении четкой позиции относительно проблемы и путей ее урегулирования не выражает. Хотя этого требуют обе стороны противостояния. 

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