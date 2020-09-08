Вторник, 8 Сентября 2020 17:54

АрмИнфо. В результате крупномасштабных следственных и других процессуальных действий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА выяснен ряд обстоятельств случаев злоупотребления Мгером Седракяном должностными полномочиями.

Как сообщает СК, по данным следствия, Мгер Седракян, в 1999-2008 гг. занимая должность руководителя столичной общины Эребуни, будучи уполномоченными осуществлять организационно-административно­административные и административно-экономические функции, злоупотребляя своими должностными полномочиями, умышленно не выполнял своих служебных обязанностей, не применял меры административной ответственности для самовольного строительства зданий общей площадью 2782,55 кв. м, принадлежащих его сыну и брату на территории <Парка Вардавар>, с целью дальнейшего включения их в Фонд собственности последних.

По данным следствия, Седракян, используя должностное положение вопреки интересам службы, при содействии членов муниципального совета, земельный участок общей 12035.5 кв. м., расположенный на территории <Парка Вардавар>, являющегося собственностью общины Эребуни города Еревана, отчуждил сыну и брату, в результате чего указанный участок вышел из собственного фонда общины, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям.

По совокупности добытых достаточных доказательств Мгеру Седракяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса РА. Следствие продолжается.