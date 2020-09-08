Вторник, 8 Сентября 2020 17:52

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил Астрид Паносян Национальным орденом "За заслуги". Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

"Мои самые сердечные поздравления Астрид Паносян по случаю вручения президентом Эмманюэлем Макроном знака отличия Кавалера Национального Ордена "За заслуги" во время красивой церемонии в Елисейском дворце. Заслуженная награда для этой убежденной и сердечной женщины!", - написала посол Армении.

Астрид Паносян - председатель совета директоров и генеральный директор Societe de Tayninh SA (с 2015 года); соучредитель французской центристской и либеральной политической партии La Republique en Marche (LREM), основанной 6 апреля 2016 года; также директор по ресурсам и член правления Unibail-Rodamco SE. Паносян также работала во французском исполнительном органе на разных должностях.