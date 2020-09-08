Вторник, 8 Сентября 2020 17:50

АрмИнфо. Армения подтвердила участие в международном песенном конкурсе <Детское Евровидение-2020>. Согласно сообщению, размещенному на странице Armenia in Junior Eurovision в Facebook, подробности участия будут представлены позднее.

В этом году песенный конкурс пройдет 29 ноября в столице Польши Варшаве. О своем участии, помимо Армении, заявили Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Мальта, Польша, Грузия, Беларусь, Казахстан и Украина. Между тем 19 стран мира, в том числе Италия, Дания и Швейцария, сообщили о своем отказе. Дебютантом этого года станет Германия; Исландия, Шотландия и Эстония отложили планы на свой дебют в 2020-ом.

В прошлом году представлявшая Армению с песней Карина Игнатян заняла 9-ое место. Победительницей же песенного

конкурса в 2019-ом стала польская участница Виктория Габор.

Напомним, что в этом году из-за коронавируса Евровидение-2020 прошло в формате концерта, который транслировался в режиме онлайн. В нем приняли участие также участники и победители Евровидения прошлых лет.