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 Вторник, 8 Сентября 2020 17:18
Ани Мшецян

В Ереване будет установлен памятник жертвам 1 марта 2008 года

В Ереване будет установлен памятник жертвам 1 марта 2008 года

АрмИнфо.Совет старейшин Еревана принял решение об установке памятника жертвам 1 марта 2008 года. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Правительство 7 ноября 2019 года выделило на установку памятника 2 млн драмов.  Победителем открытого конкурса на лучший проект памятника жертвам 1 марта 2008 года признан проект скульптора Альберта Варданяна. Конкурс был проведен мэрией Еревана по заказу правительства.

Отметим, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени.

Напомним, что нынешний премьер Никол Пашинян являлся активным сторонником Левона Тер- Петросяна, который де-юре проиграл на выборах, но утверждал, что результаты выборов были сфальсифицированы. После событий 1 марта 2008 года Пашинян был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков на 7 лет, но, отсидев 2 года, был выпущен на свободу.

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