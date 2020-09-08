Вторник, 8 Сентября 2020 17:15

АрмИнфо. Ежегодный Международный фестиваль Yerevan Jazz Fest стартует в Тавушской области.

Армянская ассоциация джаза при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, 13 сентября с 15:00 и до поздней ночи в дендропарке <Сораны> города Берд подарит настоящий праздник любителям джаза. Перед зрителями выступят Государственный джаз-оркестр Армении (художественный руководитель и дирижер Армен Уснунц), трио Ваагна Айрапетяна, MVF Band, The Birds Band, The Rafael Petrossian Quintet, Dialog Music Project, трио Карен Григорян, Personal Opinion Project Davit Melkonyan Group и Samvel Gasparyan Electric Trio. Вход на мероприятие свободный. В ходе мероприятия будут соблюдены все установленные противоэпидемические правила.

Отметим, что Международный фестиваль Yerevan Jazz Fest проводится уже шестой год. В рамках фестиваля традиционно проводятся различные концерты с участием местных и зарубежных артистов и коллективов.

Добавим, что накануне в городе Берд стартовал Международный музыкальный фестиваль <Ереванские перспективы>. Решение об этом было принято с учетом победных июльских боев в Тавуше.