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 Вторник, 8 Сентября 2020 17:14
Марианна Мкртчян

Армения и Украина обсудили вопросы международного правового сотрудничества

Армения и Украина обсудили вопросы международного правового сотрудничества

АрмИнфо. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Тиграном Сейраняном.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Украине, стороны обсудили вопросы международного правового сотрудничества.

''У нас установлено плодотворное сотрудничество с Арменией по вопросам международной юридической помощи. Такие регулярные двусторонние контакты позволяют эффективно решать общие для обеих стран проблемы и вызовы ",- заявила Ирина Венедиктова.

В свою очередь армянский дипломат отметил, что Армения заинтересована в углублении отношений с украинской системой органов правопорядка в рамках международных договоров.

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