Вторник, 8 Сентября 2020 17:14

АрмИнфо. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Тиграном Сейраняном.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Украине, стороны обсудили вопросы международного правового сотрудничества.

''У нас установлено плодотворное сотрудничество с Арменией по вопросам международной юридической помощи. Такие регулярные двусторонние контакты позволяют эффективно решать общие для обеих стран проблемы и вызовы ",- заявила Ирина Венедиктова.

В свою очередь армянский дипломат отметил, что Армения заинтересована в углублении отношений с украинской системой органов правопорядка в рамках международных договоров.