Вторник, 8 Сентября 2020 17:10

АрмИнфо.Депутаты от фракции <Просвещенная Армения> Ани Самсонян и Геворг Горгисян вынесли предупреждение компании Lydian Armenia.

В заявлении партии отмечается, что ранее компания распространила сообщение о том, что якобы Самсонян и Горгисян поощрили незаконные действия на Амулсаре. К сообщению прилагалась также видеозапись встречи Самсонян и Горгисяна с защитниками Амулсара, имевшая место 6 сентября. <Отметим, что депутаты Армении поклялись, во имя осуществления общенациональных целей, добросовестно выполнять свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения. Согласно Конституции РА, депутат представляет народ, не скован императивным мандатом, руководствуется своей совестью и убеждениями. Подтверждаем, что депутаты призваны защищать интересы гражданина РА и верховенство закона в РА.

Ни одна организация не может угрожать гражданину РА защищать свои жизненные интересы, бороться против возможной угрозы его жизни и безопасности. Ни одна организация не может проявлять неуважительное отношение к Полиции РА. Ни одна организация не может эксплуатировать национальное богатство РА, не учитывая желания ее исключительного собственника - государства и народа.

Каждая организация может защищать свои интересы только в соответствии с законом, уважая права и свободы других лиц.

Констатируя вышеизложенное, призываем компанию Lydian Armenia воздержаться от попыток исказить, дискредитировать и тем самым - воспрепятствовать работе депутатов РА. Инструментарий лжи и клеветы, выбранный компанией, не будет способствовать улучшению положения>, - отмечается в заявлении.

Напомним, что в ночь на 7 сентября на Амулсаре имели место столкновения, в ходе которых, согласно сообщениям очевидцев, пострадал сотрудник полиции. Зеленые активисты обвиняют в произошедшем новую охранную компанию Lydian Armenia, сотрудники которой применили силу в отношении защитников Амулсара. Между тем Lydian Armenia заявляет, что в действительности это защитники Амулсара незаконно проникли на территорию рудника.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.

Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения.