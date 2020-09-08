Вторник, 8 Сентября 2020 14:57

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян сообщил, что еще не полностью знаком с заявлением родственников жертв 1 марта 2008 года.

Отметим, что накануне адвокат Тигран Егорян сообщил, что пострадавшая сторона больше не будет принимать участие в заседаниях по делу 1 марта 2008 года, так как они считают, что судебный процесс превратился в фарс. Более того, они считают, что некоторые структуры саботируют дело и препятствуют попыткам найти истинных виновных.

На вопрос журналистов о том, что адвокаты жертв 1 марта заявили, что их бойкот является желанием обратить внимание государства на сложившуюся ситуацию, Бадасян отметил: <Я сам вижу, что осуществляются попытки по затягиванию судебного процесса. Вижу желание ускользнуть от правосудия, осуществляются отводы судей, или же сам судья берет самоотвод, когда на это нет никаких причин. Все эти проблемы появились не сейчас, а накопились в течение многих лет. Самоотвод судьи не должен быть самоцелью. Все подобные действия четко зафиксированы, когда и по какой причине судья обязан взять самоотвод>,- подчеркнул министр.

Бадасян отметил, что судебная система является отдельной системой, к которой министр юстиции не причастен.