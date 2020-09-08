Вторник, 8 Сентября 2020 13:17

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выразил соболезнования, в связи с уходом из жизни чешского журналиста Даны Мазаловой.

"Глубоко опечален новостью о кончине известного чешского журналиста и юриста Даны Мазаловой. Она оставила после себя огромное наследие продвижения правды и справедливости в беспристрастном и профессиональном освещении нагорно-карабахского конфликта", - написал глава МИД Армении в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что Мазалова родилась в г. Свитавач (Чешская Республика).

Получила высшее образование на юридическом факультете Университета Карлова в Праге; по профессии журналист, бывший докладчик в бывшем СССР и редактор Чешского телевидения.

Автор документального фильма Страна под Араратом (о землетрясении в Армении в декабре 1988 года, режиссер Милан Марышка), докладчик по конфликту вокруг Нагорного Карабаха.

Впервые побывала в Армении в 1982 году. Д. Мазалова - автор известного интервью с первым президентом Азербайджана Аязом Муталибовым, опубликованное в "Независимой газете".