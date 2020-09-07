Понедельник, 7 Сентября 2020 20:09

АрмИнфо. Команда адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна выступила с заявлением в связи с жалобой, направленной прокуратурой в суд для оспаривания вердикта в отношении их подзащитного.

Так, в заявлении, в частности говорится: "Кассационный суд не должен принимать к производству жалобу прокуратуры.

Хотели бы заметить, что Кассационный суд до сих пор не принял в производство жалобу защиты Роберта Кочаряна, что странно и проблематично: нет необходимости ждать двух месяцев, суд должен был немедленно принять дело в производство. Адвокаты оспаривают тот пункт решения Апелляционного уголовного суда от 18 июня с. г., в котором отмечается о вероятности препятствования расследованию дела путем оказания Кочаряном влияния на лиц, участвующих в судебном процессе. Суд счел, что применение залога может быть сдерживающим фактором и применил беспрецедентный для Армении залог в размере 2 млрд. драмов.

Как известно, кассационную жалобу на решение Апелляционного суда подала и Генеральная прокуратура. Адвокатская группа считает, что Кассационный суд не должен принимать к производству жалобу прокуратуры, но оставить без рассмотрения, так как закон не дал прокурору права подавать кассационную жалобу против решений, связанных с мерами пресечения.

В последнее время много спекулируют также решением административного суда о пребывании Роберта Кочаряна в МЦ "Измирлян" в связи с коронавирусной инфекцией в стране. Суд удовлетворил ходатайство адвоката Армана Орбеляна об обеспечении иска, разрешив Р.Кочаряну остаться в больнице.

Считаем необходимым подчеркнуть, что в иске о содержании Кочаряна в больнице не указано, что его состояние тяжелое. Поданный иск и средство обеспечения иска касались того, что в условиях эпидемии перевод Кочаряна из больницы в УИУ может рассматриваться как бесчеловечное обращение с учетом его нахождения в группе риска".

Отметим, что 18 июня Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна удовлетворил жалобу адвокатов на решение суда общей юрисдикции об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Он вышел на свободу под залог в 2 млрд драмов 20 июня. Судебный процесс в его отношении продолжается.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. До решения об освобождении Кочаряна из под стражи под залог, Административный суд удовлетворил ходатайство адвоката Роберта Кочаряна Армана Орбеляна о том, что до окончания пандемии коронавируса второй президент Армении будет находиться в медцентре "Измирлян", где он получает соответствующее лечение.