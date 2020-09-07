Понедельник, 7 Сентября 2020 18:36

АрмИнфо.Трем гражданам предъявлены обвинения в рамках уголовного дела об алкогольном отравлении в Армавире.

Как сообщает пресс-служба СК РА, в ходе следственных мероприятий проводимых в рамках возбужденного ранее уголовного дела, выяснилось, что ряд жителей Армавира приобрели алкогольный напиток, не соответствующий нормам безопасности у жителя того же города Ашота Овсепяна.

В связи с наличием достаточных доказательств, последнему предъявлено обвинение по признакам часть 2 статьи 207 Уголовного кодекса РА (изготовление или сбыт поддельного вина или поддельной водки или другого поддельного алкогольного напитка для продажи). Еще двум лицам предъявлены обвинения часть 2 статьи 38-207 Уголовного кодекса РА (содействие в приготовлении или продаже поддельного вина или поддельной водки или другого поддельного алкогольного напитка для продажи). В качестве меры пресечения избран арест. Предварительное следствие продолжается.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Минздрав республики, с 31 августа по 5 сентября в общей сложности было выявлено 46 случая отравления алкоголем, из которых 17 - с летальным исходом. Вылечилось 16 человек, еще 13 получают лечение. Состояние одного из пострадавших оценивается как удовлетворительное, 12 других пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.