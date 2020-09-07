Понедельник, 7 Сентября 2020 18:00

АрмИнфо.7 сентября суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отмене меры пресечения в отношении бывшего замруководителя аппарата НС РА Арсена Бабаяна.

Напомним, что 12 ноября прошлого года мера пресечения в отношении Бабаяна была изменена с ареста на личное поручительство.

Арсену Бабаяну предъявлено обвинение части 1 статьи 38-300 (пособничество в узурпации государственной власти) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК РА.

Согласно следствию, в частности, бывший глава КС Гагик Арутюнян, срок нахождения в должности которого (70 лет) должен был завершиться 23-го марта 2018 года, подписал адресованное спикеру НС Ара Баблояну заявление об отказе от поста председателя КС, которое было датировано 1-м марта 2018 года.

Данное заявление было отправлено из общего отдела аппарата КС и посредством главы аппарата вручено и.о. заместителя руководителя аппарата НС Арсену Бабаяну 5-го марта. Притом, что спикер НС Ара Баблоян, официально не получив данное заявление Гагика Арутюняна, 2-го марта незаконно подписал и выступил с заявлением о представлении главой КС Гагиком Арутюняном заявления об отставке. В противном случае глава НС не имел бы возможности до следующего очередного заседания НС 20-го марта 2018 года объявить об отставке главы КС.