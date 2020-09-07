Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 7 Сентября 2020 17:56
Карина Манукян

Акция протеста с требованием отставки Араика Арутюяна стартовала с чтения стихов

Акция протеста с требованием отставки Араика Арутюяна стартовала с чтения стихов

АрмИнфо. 7 сентября вечером перед зданием Министерства образоования, науки, культуры и спорта РА стартовала очередная акция протеста с требованием отставки министра Араика Арутюняна. Организаторы на этот раз решили не усугублять ситуацию потасовками с полицией, призвав собравшихся соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Напомним, что ранее из-за того, что некоторые протестующие не носили маски, имели место инциденты с участием сил правопорядка, призывавшими соблюдать меры безопасности.

Интересной особенностью акции стало чтение патриотических стихов. Как было отмечено, сегодняшняя акция не носит политический характер, а направлена на сохранение национальных ценностей. При этом было указано, что <суперминистр> Арутюнян не имеет необходимого опыта и не соответствует занимаемой должности, а принимаемые министерством решения направлены на уничтожение образовательной системы. В частности, были зачитаны произведения ряда современных армянских писателей, которые планируется включить в школьную программу. Отмечалось, что в них содержатся сцены насилия, алкоголизма, а также сленг, что участники акции назвали неприемлемым.

Протестующие ранее неоднократно обосновывали свое требование отставки сокращением часов школьного предмета <Армянский язык>, а также изъятием из программы предмета <История арямнско церкви>. Помимо этого, их недовольство вызывает ратифицированная ранее Лансаротская конвенция, положения которой, по их мнению, обязывают включение полового воспитания в школьную программу.

Как ранее сообщалось, в школах часы предмета <армянский язык> будут сокращены путем их перераспределения за счет других предметов. Что касается <Истории армянской церкви>, то ее отдельные разделы будут включены в учебные программы старшей школы. Согласно министру образования, 49 из 50-и статей Лансаротской конвенции направлены на борьбу с педофилией и защиту детей от данного преступного явления. Только одна статья - 6-ая - касается сферы образования, и именно ее смысл многие, намеренно или же по незнанию, искажают. Арутюнян отмечал, что все заявления о новой методологии и якобы разрабатываемых для армянских школ учебниках по сексуальному образованию ложны. Согласно статье, каждая сторона Конвенции должна предпринять необходимые законодательные или другие меры для обеспечения того, чтобы дети во время начального и среднего образования получили информацию касательно рисков сексуальной эксплуатации, насилия и необходимых средствах самообороны. Вышеуказанная информация, согласно Конвенции, должна быть предоставлена в соответствии с возрастом детей.

Ранее Араик Арутюнян отмечал, что вопрос его отсавки не обсуждается. При этом, по его словам, вовлеченные в эту уличную борьбу лица поднимают шум по той причине, что их деятельность в образовательной сфере была порочной, теперь же их интересам наносится конкретный урон.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Премьер Армении поздравил президента Бразилии по случаю национального праздника страныПремьер Армении поздравил президента Бразилии по случаю национального праздника страны
Трое граждан арестованы в рамках уголовного дела об алкогольном отравлении в АрмавиреТрое граждан арестованы в рамках уголовного дела об алкогольном отравлении в Армавире
Памятник Комитасу появился в канадском МонреалеПамятник Комитасу появился в канадском Монреале
Крестник Грайра Товмасяна ушел на самоизоляциюКрестник Грайра Товмасяна ушел на самоизоляцию
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 8 сентября
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
Поиск по дням

2013 , 2014