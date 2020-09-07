Понедельник, 7 Сентября 2020 17:56

АрмИнфо. 7 сентября вечером перед зданием Министерства образоования, науки, культуры и спорта РА стартовала очередная акция протеста с требованием отставки министра Араика Арутюняна. Организаторы на этот раз решили не усугублять ситуацию потасовками с полицией, призвав собравшихся соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Напомним, что ранее из-за того, что некоторые протестующие не носили маски, имели место инциденты с участием сил правопорядка, призывавшими соблюдать меры безопасности.

Интересной особенностью акции стало чтение патриотических стихов. Как было отмечено, сегодняшняя акция не носит политический характер, а направлена на сохранение национальных ценностей. При этом было указано, что <суперминистр> Арутюнян не имеет необходимого опыта и не соответствует занимаемой должности, а принимаемые министерством решения направлены на уничтожение образовательной системы. В частности, были зачитаны произведения ряда современных армянских писателей, которые планируется включить в школьную программу. Отмечалось, что в них содержатся сцены насилия, алкоголизма, а также сленг, что участники акции назвали неприемлемым.

Протестующие ранее неоднократно обосновывали свое требование отставки сокращением часов школьного предмета <Армянский язык>, а также изъятием из программы предмета <История арямнско церкви>. Помимо этого, их недовольство вызывает ратифицированная ранее Лансаротская конвенция, положения которой, по их мнению, обязывают включение полового воспитания в школьную программу.

Как ранее сообщалось, в школах часы предмета <армянский язык> будут сокращены путем их перераспределения за счет других предметов. Что касается <Истории армянской церкви>, то ее отдельные разделы будут включены в учебные программы старшей школы. Согласно министру образования, 49 из 50-и статей Лансаротской конвенции направлены на борьбу с педофилией и защиту детей от данного преступного явления. Только одна статья - 6-ая - касается сферы образования, и именно ее смысл многие, намеренно или же по незнанию, искажают. Арутюнян отмечал, что все заявления о новой методологии и якобы разрабатываемых для армянских школ учебниках по сексуальному образованию ложны. Согласно статье, каждая сторона Конвенции должна предпринять необходимые законодательные или другие меры для обеспечения того, чтобы дети во время начального и среднего образования получили информацию касательно рисков сексуальной эксплуатации, насилия и необходимых средствах самообороны. Вышеуказанная информация, согласно Конвенции, должна быть предоставлена в соответствии с возрастом детей.

Ранее Араик Арутюнян отмечал, что вопрос его отсавки не обсуждается. При этом, по его словам, вовлеченные в эту уличную борьбу лица поднимают шум по той причине, что их деятельность в образовательной сфере была порочной, теперь же их интересам наносится конкретный урон.