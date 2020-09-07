Понедельник, 7 Сентября 2020 17:31

АрмИнфо. С 15 сентября возобновится деятельность подведомственных мэрии Еревана детских садов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В каждой детсадовской группе будет максимум 12 детей, которые посещали детсад в 2019-2020 учебном году. Приоритет будет отдан детям в возрасте 5- 6 лет работающих родителей; родителям детей с инвалидностью; детям сотрудников данных учреждений. Прием детей, поставленных на очередь, временно приостановлен.

Добавим, что с 15 сентября начинают свою работу также школы. Первоклассники посетят школу 14 сентября в сопровождении одного человека. Учебные заведения были закрыты с марта в связи с ситуацией с коронавирусом, и обучение осуществлялось в дистанционном режиме.