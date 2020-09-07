Понедельник, 7 Сентября 2020 15:58

АрмИнфо.В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, установлены обстоятельства хищения в особо крупных размерах у ЗАО <Технический центр - академия> Федерации футбола Армении.

Как сообщает СК, выяснилось, что в 2010-2019 гг. лицо, занимавшее должность директора ЗАО <Технический центр-академия> ФФА, в течение 2013-2018 гг. в ходе встреч с лицами, занимающими должность директоров ООО <Норалусин>, принадлежащего семье тогдашнего президента ФФА Рубена Айрапетяна, под предлогом проведения учебно-тренировочных сборов воспитанников ЗАО <Технический центр-академия> ФФА в летнем лагере <Зепюр> ООО <Норалусин> и гостиницы в зоне отдыха, заключил ложные договоры о предоставлении услуг. На основании данного документа, в условиях отсутствия посещения лагеря указанными лицами и оказания им услуг, были составлены налоговые счета, содержащие ложную информацию, на основании которых путем осуществления платежей у ЗАО <Технический центр-академия> были похищены 98.785.332 драмов.

На основании достаточных доказательств директорам ЗАО <Технический центр-академия> ФФА и ООО <Норалусин> предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата) и статье 325 (подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств) Уголовного кодекса РА. Следствие продолжается.