Понедельник, 7 Сентября 2020 15:38

АрмИнфо.Нагорно-карабахский вопрос был в числе обсуждаемых вопросов на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамов с новоназначенным послом Ирана в АР Сейидом Аббасом Мусави, по случаю передачи последним копий верительных грамот.

Как сообщили АПА в МИД АР, посол отметил, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит максимум усилий для еще большего развития связей между двумя странами.

В свою очередь Байрамов сообщил о последней эскалации на армяно-азербайджанской госгранице и выразил признательность за то, что Иран постоянно поддерживает "справедливую позицию Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, опирающуюся на нормы и принципы международного права".

Посол подчеркнул, что Иран поддерживает позицию Азербайджана в данном вопросе и всегда готов оказать содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Стоит также заметить, что сегодня посольство Ирана в Азербайджане распространило заявление в связи с сообщениями о поставках в Армению российского оружия и военной техники с территории ИРИ.

В иранском диппредставительстве вынуждены были опровергнуть тиражируемую азербайджанскими СМИ и ничем неподкрепленную информацию о поставках. "В ряде СМИ распространяется информация о том, что через погранпункт "Нордуз" Исламской Республики Иран в Армению поставляется российское оружие и военная техника. Заявляем, что эти сообщения ложные и безосновательные. Такая информация распространяется с целью подрыва отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами", - сообщили в посольстве ИРИ.

Заметим, что это не первый случай, когда азербайджанская сторона выступает с нападками на ту или иную страну, в связи с оборонным сотрудничеством. При этом Баку сам не брезгует заключать многомиллиардные оружейные контракты с международными партнерами