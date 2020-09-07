Понедельник, 7 Сентября 2020 15:34

АрмИнфо. Комендатура РА установила правила безопасности для музеев, театров, и других учреждений в связи с некоторым смягчением ограничительных мер.

Так, согласно Комендатуре, запрещается вход зрителей в театры без масок; до начала мероприятия у входа ответственным лицом измеряется температура входящих зрителей посредством дистанционного термометра; во время мероприятия обеспечивается не менее 6 метров социальной дистанции от сцены до зрителей. В случае библиотек, возвращенная читателем книга отделяется, и не предоставляется новым читателям в течение минимум одного дня; в читальных залах должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра. Указывается на необходимость исключения в музеях оборота бумажных информационных материалов среди посетителей, а также использование сенсорных экранов и других интерактивных средств; при возможности необходимо переоснащить залы информационными мониторами и иными техническими средствами для бесконтактного ознакомления с экспонатами. В случае учреждений, работающих в области неформального и непрерывного образования, участники курсов должны носить маски, а перед началом каждого курса необходимо измерять температуру участников посредством дистанционного термометра.

В общей сложности, в республике было подтверждено 44845 случаев коронавируса, выздоровел 40121 человек, скончались 900. На данный момент фактическое лечение получают 3549 пациентов. 11 сентября в Армении истекает срок режима ЧП, на смену которому придет карантин. Соответствующий пакет законопроектов был утвержден парламентом 4 сентября.