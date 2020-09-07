Понедельник, 7 Сентября 2020 14:22

АрмИнфо. Экс-директор ГНКО <Республиканский центр по профилактике СПИДа> Самвел Григорян подал иск в суд, требуя от Минздрава РА восстановить его на прежней работе (в случае реорганизации ГНКО - восстановить на должности директора организации-правопреемника) и взыскать сумму вынужденного простоя. Об этом сообщает судебная информационная система DataLex.

Напомним, что по итогам слияния Республиканского центра по профилактике СПИДа и клинической инфекционной больницы <Норк>, был создан <Национальный центр инфекционных заболеваний>, врио директора которого является Ованнес Мадоян. Новосозданная структура будет заниматься не только лечением инфекционных болезней, но и элиминацией (снижением до нуля заболеваемости определенной формой инфекции) некоторых заболеваний. Примечательно, что новость о слиянии двух медучрежждений ввела в заблуждение некоторых пациентов, которые ошибочно решили, что Республиканский центр по профилактике СПИДа больше не действует. В действительности он продолжает свою привычную деятельность, в том числе по части диспансерного контроля за больными ВИЧ и проведения соответствующих тестов.

Ранее Минздрав РА отмечал, что объединение двух медучреждений направлено на обеспечение безопасности и качества и доступности услуг для пациентов. Так, международный опыт показывает, что основными причинами смертности среди людей, живущих с ВИЧ, являются оппортунистические заболевания, возникающие в стадии СПИДа, в основном инфекционного характера (туберкулез, тяжелые бактериальные инфекции, криптококококковый менингит, токсоплазмоз, пневмоцистная пневмония, гепатит С), а также злокачественные новообразования. Управление другими инфекциями, сопровождающими людей с ВИЧ, создает сложную ситуацию для клиник, вовлеченных во всю цепочку лечения и ухода за пациентами. Между тем, согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), международный опыт свидетельствует о том, что интегрированное управление более эффективно, и способствует выведению пациентов из изоляции, а также снижению стигмы и дискриминации. Еще в 2019 году, по результатам оценки, проведенной миссией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Армении, было предложено децентрализировать службу диагностики ВИЧ.

В начале года решение об объединении с <Норком> вызвало резкую критику со стороны Республиканского центра по профилактике СПИДа, однако напряженность стихла после того, как <Норк> стал первой больницей в Армении, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом. За прошедшие месяцы мощности <Норка> были усилены и, в частности, построен отдельный модуль для лиц с подозрением на коронавирус.