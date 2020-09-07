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 Понедельник, 7 Сентября 2020 13:19
Карина Манукян

На Амулсаре вновь накалилась ситуация: депутат требует от полиции объективного расследования

На Амулсаре вновь накалилась ситуация: депутат требует от полиции объективного расследования

АрмИнфо. В ночь на 7-ое сентября сотрудники новой охранной организации Lydian Armenia напали на защитников Амулсара и избили их. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат парламентской фракции <Просвещенная Армения> Ани Самсонян.

<Согласно свидетельствам очевидцев, насилие было применено и в отношении полицейского. Полиция Армении должна объективно расследовать все обстоятельства, а виновные должны быть привлечены к ответственности>, - отметила депутат. Самсонян также проинформировала, что накануне со своим коллегой Геворком Горгисяном она посетила Амулсар, и провела беседу с его защитниками. При этом на дежуривших на позициях двоих полицейских приходилось, по ее словам, 5-6 охранников Lydian Armenia. <Частные охранники в течение всего времени нашего пребывания нас снимали на видео, на что у них не было ни прав, ни разрешения>, - сообщила она.

Между тем Lydian Armenia озвучила противоположную точку зрения касательно произошедшего, заявив, что нападение было совершено на ее охранную организацию группой лиц, которые ворвались на территорию Амулсара.

Напомним, что ранее в центре скандала оказалась предыдущая охранная организация Lydian Armenia - ООО <Специальная служба безопасности> - спровоцировавшая на Амулсаре столкновения после демонтажа вагонов­домиков активистов. Примечательно, что в ходе столкновений ряд охранников были задержаны по подозрению в хулиганстве. 1 сентября Lydian Armenia сообщила, что сменила охранную организацию в связи с истечением срока контракта со <Специальной службой безопасности>, однако в действительности решением от 28 августа, на основе заключения Комиссии по лицензированию, действующей в Полиции РА, действие ее лицензии было приостановлено в связи с выявленными нарушениями.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.

Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения. 

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