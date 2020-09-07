Понедельник, 7 Сентября 2020 11:51

АрмИнфо. В Москве 20 сентября в павильоне №68 "Армения" на ВДНХ состоится Фестиваль армянского вина.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в РФ, начало мероприятия в 12:00.

В рамках фестиваля пройдут презентации и дегустации армянских вин, лекции о традициях армянского виноделия, запланирована также музыкальная программа (начало в 16:00) с участием армянских исполнителей и коллективов.

Цель фестиваля поддержать армянских производителей вина и способствовать популяризации армянских винных брендов в России. В предстоящих мероприятиях могут участвовать все желающие.