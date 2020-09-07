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 Понедельник, 7 Сентября 2020 11:45
Марианна Мкртчян

Валерий Герасимов назвал Армению союзником и ключевым партнером России в Закавказье

Валерий Герасимов назвал Армению союзником и ключевым партнером России в Закавказье

АрмИнфо.Начальники Генеральных штабов Вооруженных Сил России и Армении Валерий Герасимов и Оник Гаспарян обсудили сотрудничество в военной сфере. 

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.  "Военное сотрудничество между нашими странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ", - отметил Герасимов на встрече.

Он поблагодарил коллегу за участие контингента вооруженных сил Армении в Параде Победы, который прошел в Москве 24 июня, и отметил высокий уровень подготовки армянских военнослужащих.

Армению Герасимов назвал союзником и ключевым партнером России в Закавказье.

"Стало доброй традицией участие армянских друзей в конкурсах Армейских международных игр. И в этом году команды Армении выступили очень достойно", - добавил начальник Генштаба российских ВС.

При этом Гаспарян поблагодарил Герасимова за помощь российских военнослужащих в ликвидации последствий коронавируса в Армении.

"Фактически около пяти месяцев группа специалистов российских Вооруженных сил, прибывших в Армению, проделала огромную работу по предотвращению коронавируса, за что мы вам очень признательны", - сказал Гаспарян.

По его словам, Россия является стратегическим союзником закавказской республики, и развитию отношений с ней в Армении придают особое значение.

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