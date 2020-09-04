Пятница, 4 Сентября 2020 20:14

АрмИнфо. Военно-политическая обстановка на Южном Кавказе характеризуется высоким конфликтным

потенциалом. Об этом 4 сентября в ходе совместного заседания глав военных ведомст стран-членов ШОС, СНГ и ОДКБ заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, коснувшись вызовов региональной безопасности.

"Все мы с большой тревогой отмечаем нарастающую в последнее время эскалацию напряженности в межгосударственных отношениях, деградацию архитектуры международной безопасности, заметное расширение конфликтных зон вследствие обострения внутригосударственных кризисов, прежде всего на этнической и конфессиональной почве.

При этом, наш мир стал более взаимосвязанным, любая нестабильность в том или ином регионе чревата негативными последствиями во всем мире. Другими словами в современных условиях региональную безопасность невозможно обеспечить <автономно>, вне рамок сложившейся системы глобальной безопасности. Обострение любых региональных проблем самым непосредственным образом влияет на международную безопасность в целом. Это касается не только военно- политических вопросов, но и пандемии, которая, как показал опыт большинства стран, переросла во всеобщую проблему безопасности",- сказал армянский министр.

Вместе с тем он констатировал, что главной задачей международного сообщества является построение стабильного мира, основанного на недопущении создания новых очагов нестабильности путем навязывания региональных геополитических амбиций с применением полного спектра деструктивных подходов, подпитываемой экспансионистской идеологией. При этом он выразил убеждение, что это возможно лишь при условии добросовестного и неукоснительного соблюдения всеми сторонами взятых на себя международных обязательств, а также укрепления коллективных начал, прежде всего механизмов ООН.

"Мы исходим из того, что неукоснительное соблюдение норм и принципов международного права играет ключевую роль в предотвращении конфликтов. Основой для разрешения имеющихся споров и разногласий между государствами должны быть исключительно мирные переговоры, базирующиеся на принципе невмешательства во внутренние дела.

Республика Армения всегда выступала за равнозначное применение норм международного права и права свободного выбора, разумной глобализации и архитектуры международной безопасности, основанной на воздержании от политики "с позиции силы" и максималистских подходов, риторики ненависти и воинственных заявлений.

К великому сожалению, вынужден констатировать, что военно-политическая обстановка на Южном Кавказе характеризуется высоким конфликтным потенциалом. В последнее время в регионе наблюдается обострение противоречий, что по нашей оценке является следствием расширения амбиций определенных стран. Военно-политические события, динамично развивающиеся в нашем регионе, можно охарактеризовать как конфликт геополитических интересов, ключевым фактором которого является отсутствие общего видения безопасности, а также отсутствие мех.анизмов снижения рисков. Региональные конфликты не имеют силового решения, и для Армении неприемлима ни военная риторика, ни попытки вовлечения в данные конфликты новых государств, с последующим нагнетением обстановки в регионе. В частности, после каждого инцидента, являющегося прямым продолжением усиливающейся воинствующей риторики, силы проводящие последнюю убеждаются вновь, что данный подход не эффективен и не приводит к желаемому результату. Российское присутсвие в регионе, а также углубление военно-политического сотрудничества между Арменией и Россией являются важнейшим сдерживающим фактором, способствующим сохранению региональной стабильности и безопасности", - отметил он.

В тоже время Тоноян напомнил, что в сферу стратегических интересов Республики Армения входит не только Кавказский регион, а вся зона ответственности ОДКБ, а также Ближний Восток и Восточное Средиземноморье. По словам министра, исходя из этого Армения заинтересована в сохранении мира и стабильности в перечисленных регионах.

"По-прежнему одной из самых приоритетных задач остается борьба с терроризмом. Давая высокую оценку роли Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, Республика Армения присоединилась к процессу оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и восстановления инфраструктуры страны.

Республика Армения намерена и впредь вносить свой посильный вклад в санкционированные ООН начинания различного формата, проводимые в разных географических, климатических, этноконфессиональных и операционных средах. Для этого мы готовы задействовать весь имеющийся у нас потенциал. В заключение своего выступления хочется отметить, что в сложившихся условиях особо важное значение приобретает вопрос дальнейшего углубления и расширения многостороннего оборонного сотрудничества, причем, прежде всего в рамках Организаций, членами которых являются наши государства: СНГ, ШОС и ОДКБ.

Это позволит нам консолидировать ответственные и последовательные коллективные усилия по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, а также по обеспечению международной и региональной безопасности", - резюмировал глава армянского оборонного ведомства.