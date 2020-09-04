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 Пятница, 4 Сентября 2020 19:24
Карина Манукян

Парламент утвердил законопроект по применению механизма карантина вместо режима ЧП

Парламент утвердил законопроект по применению механизма карантина вместо режима ЧП

АрмИнфо. 4 сентября Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении приняло пакет законопроектов в закон <Об обеспечении санитарно- эпидемиологической безопасности населения Республики Армения>. Напомним, что он направлен на применение механизма карантина вместо режима ЧП, срок которого истекает 11 сентября.

<За> принятие данного законопроекта проголосовало 70 депутатов, <против> 19.

Согласно данному законопроекту, в случае распространения в стране инфекционных заболеваний, или же в случае экстренной ситуации в Армении, по предложению Минздрава, со стороны губернатора или мэра столицы может быть введен режим карантина.

Как отметил в своем выступлении замминистра юстиции РА Рафик Григорян, в законопроект, представленный во втором чтении, были внесены некоторые изменения. В частности, иммунопрфилактические меры не могут быть применены без согласия гражданина, а изучение круга контактирующих с вирусоносителем лиц должно быть ограничено инкубационным периодом.  Помимо этого, были изменены некоторые формулировки.

Замминистра подчеркнул, что с принятием пакета законопроектов применение ныне действующих мер безопасности будет продолжено. Это касается ношения масок, соблюдения социальной дистанции, гигиены рук, ограничений на массовые мероприятия, и так далее. В случае изменения ограничительных мер, правительство проинформирует об этом общественость. Было также отмечено, что законопроект не несет в себе запрета или ограничений на проведение выборов. 

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