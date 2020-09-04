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 Пятница, 4 Сентября 2020 19:19
Алина Оганесян

В Армении начнут проводить переподготовку водителей категорий С, D, CE, DE, C1E и D1E

В Армении начнут проводить переподготовку водителей категорий С, D, CE, DE, C1E и D1E

АрмИнфо. Межгосударственные грузоперевозочные компании Армении должны соответствовать международным требованиям, которые закреплены не только в СЕРА (Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС), но и в Хартии качества международных автомобильных грузовых перевозок, членом которой Армения является с 2003 года. Об этом в ходе пресс-конференции 4 сентября заявил заместитель министра территориального управления инфраструктур РА Армен Симонян.

Он подчеркнул, что с этого времени не было внесено каких-либо законодательных изменений, которые бы позволили выполнить требования Хартии.

Впредь, согласно поправкам в Законе РА об автомобильных дорогах, компании, занимающиеся грузоперевозками, должны отличаться финансовой стабильностью, иметь хорошую репутацию, отсутствие которой может повлиять на решение о предоставлении последним разрешения на осуществление грузоперевозок.

Законопроект, как пояснил замминистра, предусматривает прохождение курсов по повышению квалификации водителей, по завершению которых их ожидают тесты.  При успешном завершении учебного курса, водители вышеобозначенных категорий получат соответствующий международный сертификат. Далее переподготовка будет проходить каждые 5 лет, но уже без тестов.

В ходе пресс-конференции замминистра упомянул еще об одном законопроекте, предусматривающем введение обязательной дорожной платы водителям грузовых автомобилей тоннажем 12 и выше тонн. По его словам, до 2018 года действовал дорожный налог для большегрузных машин-резидентов РА, после чего в принятом новом Налогом Кодексе он был снят, поскольку налог создавал неравные условия для водителей резидентом и не резидентов.  С целью соответствия европейским требованиям, как отметил замминистра, было принято решение о введении обязательного платежа, как для резидентов РА, так и иностранных грузоперевозчиков.

Симонян пояснил, что для выплаты дорожной платы были выбраны грузовые автомобили тоннажем выше 12 тонн, поскольку именно эта категория грузоперевозчиков наносит наибольший вред дорогам. 

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