Пятница, 4 Сентября 2020 16:29

АрмИнфо. Армения пытается исправить внешнеполитические ошибки прошлого. Подобное мнение, комментируя открытие армянского посольства в Израиле, выразил АрмИнфо экс-замглавы МИД Армении, Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Навасардян.

"Я рассматриваю факт отсутствия до последнего времени нашего посольства в Израиле как стимул для развития израильско-азербайджанских отношений. Последние развиваются весьма активно и сегодня, а Израиль является одним из крупнейших поставщиков современных вооружений Азербайджану. Мы просто обязаны развивать отношения с Израилем. Разумеется, с учетом интересов Ирана. Мы не должны оставить в этом вопросе недосказанные моментов", - подчеркнул он.

По оценкам дипломата, в случае правильно организованной работы посольства Армении в Тель-Авиве, в случае если посол Армен Смбатян окажется на высоте, этот шаг вперед в отношениях с весьма важной страной Израилем способен многое дать Армении. В том числе в таком сложном вопросе, каковым является для Армении продажа израильских вооружений Азербайджану.

Навасардян, в этом свете, с сожалением отметил, что большая часть армянских послов не имеют соответствующего дипломатического опыта и даже не являются профессионалами в своем деле. Что, по его оценкам, существенно мешает продвижению интересов Армении в странах, в которых они эти интересы представляют.

"Cовременный Израиль - это весьма важная в регионе страна с весьма активным политическим курсом. В этом свете, важно подчеркнуть, что параллельно с появлением нашего посольства, Израиль начал весьма активно развивать отношения с арабским миром, в частности, с ОАЭ. До последнего времени эти отношения ограничивались Египтом и Иорданией. А арабские страны необходимы Израилю для успешного противостояния с Ираном и Турцией. Для Армении Израиль интересен своими технологиями в IT, медицине, сельском хозяйстве и многими другими сферами", - подытожил дипломат.