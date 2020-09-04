Пятница, 4 Сентября 2020 14:47

АрмИнфо. Миникульуры Армении рекомендовало Комендатуре открыть с сентября культурные учреждения. Об этом сообщил замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян на пресс-конференции 4 сентября.

Напомним, что культурные учреждения, в том числе театры и концертные залы, были закрыты с марта в связи с ситуацией с коронавирусом. Между тем, по словам Хзмаляна, они могут вновь открыть двери перед зрителями при условии соблюдения всех мер безопасности. Кроме того, еще одним решением может стать заполнение зрительских залов наполовину или же на треть. Замминистра отметил, что в период ЧП многие творческие коллективы продолжали проводить репетиции, и среди них не было зафиксировано вспышек коронавируса, что также является положительным показателем.

Хзмалян проинформировал, что предложения министерства были официально представлены Комендатуре. Кроме того, данный вопрос обсуждался с Комендатурой накануне, в ходе встречи. Было замечено, что культурыне учреждения вполне могут действовать в обычном режиме уже с сентября - при условии, что ситуация с коронавирусом не ухудшится