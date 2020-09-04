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 Пятница, 4 Сентября 2020 12:17
Карина Манукян

Перед зданием парламента проходит очередная акция желающих вернуться в Россию граждан

Перед зданием парламента проходит очередная акция желающих вернуться в Россию граждан

АрмИнфо. 4 сентября утром перед зданием Наионального Собрания Армении стартовала акция желающих вернуться в Россию граждан.

Некоторые протестующие отмечают, что в России у них остались семьи, с которыми они уже несколько месяцев не могут воссоединиться из-за закрытых границ. Ряд участников акции пожаловались на то, что в Армении они вынуждены жить с семьями своих родственников, в то время как на российской территории у них есть свое жилье, а также возможность заработка. Так, одна из протестующих сообщила, что приехала в Армению в начале марта на похороны сестры, и после введения режима ЧП и закрытия границ она не может вернуться обратно. В качестве альтернативы чартерным рейсам протестующие предлагают предоставить им возможность отправиться в Россию наземным путем. По их словам, свои протестные акции они проводят с 12 августа, однако до сих пор не получили четкого ответа. Так, глава МИД Зограб Мнацаканян ранее сообщил им, что в данном направлении ведутся переговоры, однако более конкретная информация им не была предоставлена.

Между тем глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян отметил в беседе с журналистами, что нерешенной остается также проблема граждан, желающих вернуться из России в Армению наземным путем, на собственном автотранспорте. Грузинская сторона предлагает гражданам воспользоваться автобусом, а машины доставить на территорию Армении автовозом. Однако  для некоторых расходы на автовоз оказались неподъемными. Марукян заметил, что обсуждаемые на данный момент законодательные инициативы с целью введения в Армении после режима ЧП карантина несколько размыты, что может привести к продолжению закрытия границ.  <Надеюсь, что во время карантина для граждан РА ограничительные меры будут несколько смягчены, и они смогут покидать территорию Армении>, - сказал он, добавив, что ограничения карантина должны соответствовать Конституции, и было бы желательно не распространять их по всей территории республики. Марукян также напомнил, что гражданам РФ разрешено въезжать в Армению при наличии отрицательного теста на коронавирус. 

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