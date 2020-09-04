Пятница, 4 Сентября 2020 12:04

АрмИнфо. Бывший глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский написал книгу о "бархатной революции" в Армении в 2018 году.

Книга "Армянская революция: незавершенная цепочка" состоящая из 138 страниц, опубликована на сайте польского института международных отношений/.

Согласно аннотации к книге, автор описывает механизмы формирования постсоветской модели государства в Армении и процесс роста социального недовольства. Он подробно рассказывает о ходе революционных событий глазами западных дипломатов, находящихся в Ереване. В исследовании отмечаются успехи новой политической команды в реформировании страны, а также трудности, с которыми она столкнулась, в том числе из-за сопротивления старых экономических и политических структур.

Вместе с тем, автор анализирует геополитический контекст процесса реформ в Армении. Он принимает во внимание фактор конфликта в Нагорном Карабахе и его возможное урегулирование. В работе рассматривается возможное влияние событий в Армении на развитие ситуации в других постсоветских странах.

В заключительной части содержатся предложения и рекомендации относительно политики Европейского Союза и деятельности Польши в регионе, в частности, в отношении Армении.

Прочитать книгу можно перейдя по следующей ссылке: https://pism.pl/publications/The_Armenian_Revolution_An_Unfinished_Cable .