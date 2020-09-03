Четверг, 3 Сентября 2020 18:28

АрмИнфо. Вопрос урегулирования нагорно- карабахского конфликта был затронут на неформальной встрече руководства Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ, проведенном второго сентября в формате видеоконференции.

Согласно сообщению пресс-службы ПА ОБСЕ, на повестке встречи были события в регионе ОБСЕ и деятельность ПА. В сообщении отмечается, что президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели в ходе своего выступления коснулся вопросов, связанных с пандемией, подчеркнув необходимость продемонстрировать глобальное единство и солидарность, а также "продолжающуюся незаконной бордеризации в Грузии, недавней эскалации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также ситуации на востоке Украины".

Согласно сообщению, члены Бюро обсудили существующие перспективы для внесения ПА ОБСЕ вклада в процесс урегулирования карабахского конфликта, последнюю ситуацию в США и Беларуси, важность устранения последствий, созданных пандемией COVID-19.

Также подчеркивается, что вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев (Азербайджан), коснувшись текущей ситуации вокруг карабахского конфликта, проинформировал членов Бюро о письмах, адресованных президенту Церетели и руководителям делегаций ряда стран в ПА ОБСЕ, с просьбой оказать поддержку "справедливому разрешению конфликта в соответствии с международным правом и принципам Хельсинкского заключительного акта 1975 года.

"Азай Гулиев также выразил обеспокоенность по поводу предполагаемого переселения Арменией в Нагорно-карабахский регион ливанцев армянского происхождения после недавнего взрыва, произошедшего в Бейруте", - отмечается в сообщении ПА ОБСЕ.