Четверг, 3 Сентября 2020 14:58

АрмИнфо. Правительство РА на заседании 3 сентября одобрило проект закона <О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Армения>.

Как отмечается в справке - обосновании проекта закона, соглашение определяет условия поставок нефтепродуктов. Доставка товаров из Республики Казахстан в Республику Армения будет осуществляться в соответствии с номенклатурой и предварительно согласованными объемами, которые не облагается таможенными пошлинами. В рамках документа стороны к 1 декабря каждого года составляют и утверждают индикативный баланс. Соглашение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами, созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических связей, повышению деловой активности