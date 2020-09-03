Четверг, 3 Сентября 2020 14:12

АрмИнфо. Критика в отношении России в информационном потоке Армении присутствовала с самого обретения страной независимости. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

"Тем не менее, достаточно долгое время доминирующего положения она не занимала. Ситуация радикально изменилась с приходом к власти Сержа Саргсяна. И здесь немаловажно отметить его намерения оставаться у власти и после окончания своего второго президентского срока. Прекрасно осознавая спорность и противоречивость Конституции реализации своих намерений, Саргсян стремился заручиться их поддержкой со стороны США и Запада, в целом", - заметил он.

Одним из средств достижения этой цели, согласно Крылову, для тогдашнего президента Армении стала антироссийская информационная политика. И с учетом прямого контроля Саргсяна над энным числом армянских СМИ, антироссийская компонента медиаполя Армении стала играть однозначно доминирующее значение. Эксперт также подчеркнул, что информационный фон отношений с Россией обрел в Армении подчеркнуто неблагоприятный оттенок именно в последние годы президентства Саргсяна.

Крылов подчеркнул, что подобная информационная политика Саргсяна естественно получала одобрение на Западе. Тем не менее, массовые протесты в Ереване весной 2018 года привели к формированию в Вашингтоне и Брюсселе мнения о нецелесообразности продолжения нахождения Саргсяна у кормила власти в Армении. После чего в результате "бархатной" революции он был вынужден от нее отказаться.

"Иллюзий относительно пророссийскости Сержа Саргсяна, его надежности как союзника России в Москве никогда не было. Он выглядел как вполне сносный вариант лишь на фоне действий откровенно русофобских политических сил. Справедливости ради отмечу, что Саргсян не был идеологическим противником России. Его антироссийские действия диктовались исключительно стремлением оставаться у власти. Соответственно, подобное положение дел давало возможность хотя бы поддерживать и развивать отношения с Россией по отдельным направлениям. В ответ на это Москва от публичной критики в адрес Еревана воздерживалась", - подытожил российский эксперт.