Четверг, 3 Сентября 2020 12:15

АрмИнфо. Член Палаты лордов Великобритании и бывший вице-спикер баронесса Кэролайн Кокс направила поздравительное послание по случаю 29-й годовщины независимости Арцаха.

"Для меня большая честь и радость направить вам поздравительное послание по случаю 29-летия Независимости.

Поскольку я имела честь посещать вас много раз в темные дни войны, когда вы защищали свою историческую страну от этнической чистки Азербайджана, я была свидетелем ваших страданий, включая запуск 400 ракет <Град> из Шуши в Степанакерт, резню в Мараге, страдания детей, которые были покалечены кассетными бомбами.

Ваша независимость была достигнута благодаря героизму всего вашего народа, мужеству солдат, женщин и детей, которые противостояли массовым силам Азербайджана на передовой, которые были вынуждены укрываться в подвалах, но продолжая свою повседневную жизнь под ударами авиации.

Я всегда говорю, что мир в большом долгу перед народом Арцаха, который сохранил приоритет веры и свободы для остального Света.

После всего этого вы восстанавливаете Арцах с красивой архитектурой, как я всегда говорю, дополняя дух Армении, вы создаете красоту из пепла разрушения. Пусть Бог сегодня и всегда ниспошлет народу Арцаха благословения. С глубоким восхищением, признательностью и любовью: Кэролайн Кокс", - отмечается в послании Кокс, которую приводит САР.