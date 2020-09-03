Arminfo.info




﻿
 Четверг, 3 Сентября 2020 12:15
Марианна Мкртчян

Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света

Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света

АрмИнфо. Член Палаты лордов Великобритании и бывший вице-спикер баронесса Кэролайн Кокс направила поздравительное послание по случаю 29-й годовщины независимости Арцаха.

"Для меня большая честь и радость направить вам поздравительное послание по случаю 29-летия Независимости.

Поскольку я имела честь посещать вас много раз в темные дни войны, когда вы защищали свою историческую страну от этнической чистки Азербайджана, я была свидетелем ваших страданий, включая запуск 400 ракет <Град> из Шуши в Степанакерт, резню в Мараге, страдания детей, которые были покалечены кассетными бомбами.

Ваша независимость была достигнута благодаря героизму всего вашего народа, мужеству солдат, женщин и детей, которые противостояли массовым силам Азербайджана на передовой, которые были вынуждены укрываться в подвалах, но продолжая свою повседневную жизнь под ударами авиации.

Я всегда говорю, что мир в большом долгу перед народом Арцаха, который сохранил приоритет веры и свободы для остального Света.

После всего этого вы восстанавливаете Арцах с красивой архитектурой, как я всегда говорю, дополняя дух Армении, вы создаете красоту из пепла разрушения. Пусть Бог сегодня и всегда ниспошлет народу Арцаха благословения. С глубоким восхищением, признательностью и любовью: Кэролайн Кокс", - отмечается в послании Кокс, которую приводит САР. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Взгляд из Москвы: Иллюзий относительно пророссийскости Сержа Саргсяна у нас никогда не былоВзгляд из Москвы: Иллюзий относительно пророссийскости Сержа Саргсяна у нас никогда не было
Ведущие армянские спортсмены будут ежемесячно получать спортивное пособиеВедущие армянские спортсмены будут ежемесячно получать спортивное пособие
Число случаев алкогольного отравления возросло до 38-иЧисло случаев алкогольного отравления возросло до 38-и
Заре Синанян митингующим: Границы закрыты по объективной причине, а не по нашей прихотиЗаре Синанян митингующим: Границы закрыты по объективной причине, а не по нашей прихоти
ФФА представила ходатайство в связи с инцидентом с братьями МалакянФФА представила ходатайство в связи с инцидентом с братьями Малакян
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Поиск по дням

2013 , 2014