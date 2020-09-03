Четверг, 3 Сентября 2020 11:56

АрмИнфо. Лицензия скандально известной охранной организации обслуживающей Lydian Armenia - ООО <Специальная служба безопасности> - приостановлена. Как сообщает Армянский экологический фронт, соответствующее решение было принято 28 августа, на основе заключения Комиссии по лицензированию, действующей в Полиции РА.

Примечательно, что ранее Lydian Armenia распространила сообщение о том, что с 1 сентября компания сотрудничает с новой охранной организацией, поскольку истек срок договора со <Специальной службой безопасности>.

Между тем в действительности Комиссия по лицензированию выявила в данном ООО ряд нарушений, в связи с чем действие его лицензии было приостановлено. Напомним, что <Специальная служба безопасности> осуществляла охрану на территории Амулсарского месторождения с 30 июня текущего года, и с первого же дня ее деятельность стала причиной накаления ситуации близ рудника и столкновений с активистами и местными жителями.

Комиссия установила, что 18 охранников ООО не получили свидетельства комиссии по проверке квалификации телохранителей и охранников, действующей при Полиции РА; еще с 50-ю лицами были заключены трудовые договоры на этапе прохождения ими курсов по квалификации сотрудника службы охраны. Помимо этого, было установлено, что 1-го и 17- го июля с участием охранников <Специальной службы безопасности> имели место столкновения с активистами, носящие явные признаки хулигантства.

И хотя по этой части было отказанов в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков преступления, между тем в результате этих действий был нарушен общественный порядок. Комиссия в своем заключении указала также на то, что <Специальная служба безопасности> не выполнила ряд требований, исходящих из положений закона <О лицензировании>.

С учетом вышеперечисленного, Армянский экологический фронт требует обратить внимание, что Lydian Armenia сотрудничает с организациями, которые допускают незаконные действия.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.

Экологи и активисты требуют признать недействительным положительное заключение по проекту ОВОСа, поскольку оно было принято с законодательными нарушениями, а в самом документе имеются проблеы и недочеты. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте разработки Амулсарского месторождения.