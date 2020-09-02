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 Среда, 2 Сентября 2020 19:33
Алина Оганесян

Правительство Армении определило дальнейшие шаги и мероприятия в информационной сфере и сфере кибербезопасности

Правительство Армении определило дальнейшие шаги и мероприятия в информационной сфере и сфере кибербезопасности

АрмИнфо. Под председательством вице- премьера Армении Тиграна Авиняна состоялось совещание, посвященное процессам и реформам в информационной сфере и сфере кибербезопасности, а также вопросам безопасности сайтов государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, вице-премьер подчеркнул, что обсуждаемые вопросы более чем актуальны, учитывая, что развязанные Азербайджаном в июле на северо-восточной границе Армении военные действия сопровождались нападениями на официальные сайты РА в киберпространстве.

Тигран Авинян отметил, что необходимо уточнить функции и обязанности государственных органов в сфере информационной и кибербезопасности, провести работы по модернизации нормативного поля, программному и аппаратному обеспечению защиты сайтов, разработке механизмов обеспечения образования и безопасности для государственных служащих.

Участники коснулись пробелов в сфере, возможных решений имеющихся проблем.  Сообщается, что были определены дальнейшие шаги и мероприятия.

На совещании присутствовали Секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, также другие должностные лица, представляющие заинтересованные ведомства.

Напомним, что ранее медиаэксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян на своей странице в Фейсбук написал сообщение, в котором озвучил сообщение от азербайджанских хакеров о том, что последним якобы удалось получить доступ к внутренней сети правительства Армении и вывести 55 терабайт информации.

<Не спрашивайте меня, является ли это правдой или нет. Я не в курсе. Просто было бы хорошо услышать комментарии. И понять, когда, наконец, Армения будет иметь единый центр кибербезопасности, когда будет поставлен вопрос о защите критической инфраструктуры? И наконец, когда мы услышим, что кто-то будет привлечен к ответственности за безалаберность?  Было столько утечек и мы ни разу не услышали, что обнаружили ее причину и ответственного за это>, - посетовал он.

Согласно предоставленной информации корреспонденту АрмИнфо в телефонном разговоре с пресс-секретарем Министерства высокотехнологической информации, стратегия кибербезопасности пока находится еще в процессе разработки и вскоре будет утверждена. Будет также создана соответствующая структура - Центр кибербезопасности.

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