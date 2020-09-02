Среда, 2 Сентября 2020 17:29

АрмИнфо. Араик Арутюнян заявил, что в Арцахе не может быть двоевластия. Об этом президент Арцаха заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько силен в стране фактор секретаря Совета безопасности Арцаха Самвела Бабаяна.

Президент НКР отметил, что установление в Арцахе двоевластия исключено. <Предложение об увеличении количества сотрудников Совбеза внесено мной, я даю рекомендации Советe. Я дал обширные инструкции, начиная с оптимизации системы государственного управления, повышения эффективности различных услуг, изучения и обсуждения стратегических планов>, - подчеркнул Арутюнян.

Он также отметил, что поскольку президент является единственным главой страны, Совет Безопасности также будет консультативным органом, который будет сдерживающим механизмом по многим вопросам.

Отметим, что после избрания Арака Арутюняна на пост президента Арцаха последний назначил Самвела Бабаяна секретарем Совбеза НКР.