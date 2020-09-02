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 Среда, 2 Сентября 2020 15:51
Ани Мшецян

Роберт Кочарян: Я ушел из политики, с должности в твердой убежденности, что ухожу навсегда

Роберт Кочарян: Я ушел из политики, с должности в твердой убежденности, что ухожу навсегда

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян ушел из политики, с должности в твердой убежденности, что ухожу навсегда с намерением заняться чем-то более интересными, но вынужден был вернуться.

Такую мысль выразил он в интервью телеканалу РБК.  Он отметил, что в его жизни был новый крутой поворот, в результате чего пришлось все начинать с нуля. <Сегодня мы создали очень серьезный инструмент политической борьбы.  Создана довольно хорошая функциональная команда, более того, весьма мы хорошо представлены в медийном поле, достаточно хорошо представлены в интернете, у нас достаточно хорошие позиции в социальных сетях. То есть, это то, без чего политическая борьба в современных условиях невозможна. На данный процесс у нас ушло полтора-два года>,- подчеркнул Кочарян.

Что касается вопроса о том, что большинство СМИ в Армении контролирует оппозиция, второй президент отметил, что это явно перебор. <Однако, в плане экспертного сообщества, то есть в плане людей интеллектуальных, которые в состоянии анализировать ситуации, выступать, давать какие-то интервью, делать сравнения, составлять аналитику, то есть создавать содержательный, интересный контент, тут, несомненно,  мы доминируем. Оппозиция в Армении доминирует. Вообще, общество у нас раскололось по интеллектуальному признаку, должен признаться, что это очень необычно>, - подчеркнул Кочарян.

По словам второго президента Армении, интеллектуальный потенциал страны в основном сосредоточен вне парламента и в основном оппозиционный потенциал - это академические круги, а также экспертное сообщество. <В этом плане ситуация довольно интересная. Оппозиция в достаточной степени доминирует в СМИ, вовсе не потому что она там что-то проплачивает, а потому что просто она сейчас интереснее, она интеллектуальная, и создает мощный компонент, который интересен. Я считаю, что люди уже вышли из эйфории, которая была в восемнадцатом году. Они стали мыслить рационально>, - заключил Кочарян.

Кочарян также заметил, что, безусловно, вопрос преемника беспокоит любого главу государства. Он подчеркнул, что думал о том, что уходит из политики отчасти и потому, что на пост президента был избран Серж Саргсян. <Думаю, что это вполне естественное желание оставить после себя человека, который продолжит какую-то определённую линию. И дело тут даже не в самой личности, ни в том, насколько ты доверяешь или не доверяешь. Все дело в уверенности, что тот курс, который был в стране, продолжится. Что достигнутое не будет разрушено. Думаю, что у каждого человека после долго пребывания у власти такие ощущения бывают>, - подчеркнул второй президент Армении.

Также Кочарян заметил, что в некоторой степени был разочарован политикой Сержа Саргсяна, особенно выступал против конституционных изменений, осуществленных в Армении. Кочарян заметил, что не считает парламентскую форму правления подходящей для нашей страны.

<События, произошедшие в Армении, показали, что я был прав. Ведь в условиях отсутствия внутрипартийной демократии, парламентская форма правления вырождается во власть партийного босса, в единоличную власть партийного босса. Ни один президент Армении не имел той власти, которую сегодня имеет премьер-министр страны>, - подчеркнул Кочарян.

По словам второго президента Армении, в состоявших западных странах работают традиции, то есть вовсе не обязательно все отражать в Конституции, вырабатывается некая традиция, которая соблюдается годами. <Если ты меняешь Конституцию раз в 10 лет, причем меняешь радикально, то негде выстраивать подобные традиции>, - подчеркнул Кочарян.

Что касается того, предупреждал ли Кочарян в 2015 году Сержа Саргсяна о том, к чему это может привести, второй президент заявил, что тогда они <мало общались>. <В этом плане я публично высказывал свою точку зрения, но личных бесед не было>.

Также Кочарян заметил, что процессы, происходящие в Армении и Беларуси во многом схожи. Однако, по его словам, отношение западных стран к Армении было иное, нежели к Беларуси. <Фактически, власть Армении было гораздо более толерантна к инакомыслию.  РПА и президент Армении весьма активно сотрудничали с западными странами. Более того, в нашей стране не было политических заключенных, избиений журналистов, таинственных исчезновений. То есть в этом контексте, ситуация была иной. Однако, когда начался весь этот процесс, посольства изменили свою позицию. Многие произошедшие на пространстве бывшего СССР революции похожи применяемыми технологиями>, - подчеркнул второй президент Армении.

Он заявил, что <революция роз> в Грузии в 2003 году, <бархатная революция> в Армении в 2018 году, попытка революции в Беларуси <трафаретно> похожи применяемыми технологиями, но базовые параметры в каждой из стран все же довольно разные. <И постоянно есть ощущение, что на сей раз обойдется. Если сравнить, то ситуации везде разные и уникальные. Трафаретно напоминают друг друга применяемые технологии, но базовые параметры достаточно разные были. Поэтому, легче все же думать, что у тебя такого не будет>, - подчеркнул второй президент Армении.

На вопрос о том, будет ли Кочарян участвовать в следующем выборном

цикле, если у него будет подобная возможность, последний заявил:

<Если меня не посадят. Я не боюсь таких терминов. В моей жизни не

было только тюрьмы, все остальное было. Война, подполье.  Заключения

не было, я набрался бесценного опыт. Что касается продолжения политической деятельности - мы будем бороться. Сейчас я не готов говорить о каких-то форматах, но я вижу, что мы пока достаточно выполняем ту задачу, которую на этом этапе можно и нужно реализовывать>, - заключил Кочарян. 

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