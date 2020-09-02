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 Среда, 2 Сентября 2020 15:21
Марианна Мкртчян

В МИД Армении напомнили о приоритетах Еревана в урегулировании карабахского конфликта

В МИД Армении напомнили о приоритетах Еревана в урегулировании карабахского конфликта

АрмИнфо. Как только будет информация о дате и месте встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, общество об этом будет проинформировано. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос о возможности встречи глав МИД Армении и Азербайджана и ее даты.

При этом Нагдалян напомнила сделанное главой МИД РА Зограбом Мнацаканяном в интервью "Интерфакс" заявление о готовности продолжать работы в рамках мирного процесса. "Армения также приняла к сведению заявление главы МИД Азербайджана, высказанное в ходе визита в Москву. Однако по части сроков сейчас сложно что-либо говорить", - сказала она.

Вместе с тем она подчеркнула, что после июльских боестолкновений Армения представила свой подход относительно мирного процесса, и в числе приоритетов неприменение силы, укрепление режима перемирия, внедрение механизмов доверия, обеспечение безопасности населения Арцаха.

Вместе с тем она еще раз напомнила, что Армении всегда выступала с позиции укрепления механизмов доверия в зоне конфликта, что предполагает расширение команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрение механизма расследования инцидентов.

 

"Азербайджан либо прямо отклоняет, либо выдвигает такие условия, что сводит на нет все усилия. Но вопрос на повестке. Мы всегда были последовательны в реализации этих договоренностей", - отметила Нагдалян.

 

Отвечая на вопрос о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о наличии документа, предполагающего поэтапное решение, Нагдалян напомнила, что в ответ на него последовал комментарий главы МИД Армении, в котором тот заявил о невозможности варианта, в котором  приоритет безопасности и самоопределения отходит на второй план.  "После июля наши усилия направлены на восстановление переговорного процесса. Наши приоритеты обеспечение безопасности Арцаха и реализация права на самоопределение без ограничений", -  резюмировала представитель МИД РА.

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