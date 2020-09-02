Среда, 2 Сентября 2020 14:37

АрмИнфо. Модернизация стоящих на вооружении ВВС Армении штурмовиков Су-25 до уровня Су-25СМ3 обеспечит для Армении высокое качество по низкой цене. Подобное мнение в ходе онлайн видеомоста Москва-Ереван в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения выразил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, что 23 августа Министерство обороны Армении и Объединенная авиастроительная корпорация подписали договор о модернизации находящихся на вооружении ВС Армении штурмовиков Су-25. Дозвуковые штурмовики Су-25 были закуплены в 90-х в Словакии, однако, капитального ремонта самолетов не проводилось.

<Как человек летавший на Су-25, могу оценить этот штурмовик как довольно верткий. А его последнюю версию СМ3 как весьма эффективную. Оснащение оптической системой "СОЛТ-25" позволяет штурмовику осуществлять разведку, и наводить на цели вооружения. Более того, на Су-25 СМ3 стоит система <Глонасс>, превращающая обычную авиабомбу в эффективное сверхточное оружие. Насколько я понимаю, в армянских самолетах будут заложены именно эти решения. Модернизированный Су-25 - это не просто самолет, это система>, - подчеркнул военный.

Отвечая на вопрос о повышении роли беспилотных летательных аппаратов в современных войнах, в частности, об их эффективном применении ВС Армении в ходе последней агрессии Азербайджана на тавушском направлении границы с Арменией, генерал заметил, что БПЛА в боевых действиях, безусловно, помогут, но управляемых самолетов в любом случае не заменят <В сравнении с боевыми БПЛА, боевая авиация сегодня становится приоритетной во всем мире. Это факт. БПЛА можно эффективно использовать только в комплексе с другими средствами. Более того, при всей продвинутости современных технологий, 100%-е автоматизированные системы управления - это все-таки завтрашний день. Он близок, но еще не наступил. Приоритет остается за ударной авиацией>, - подытожил российский генерал.