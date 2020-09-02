Среда, 2 Сентября 2020 14:33

АрмИнфо.Армения - страна довольно небольшая и, при этом, находящаяся под воздействием самых различных внешних вызовов и угроз. Подобное мнение в ходе онлайн видеомоста Москва-Ереван в мультимедийном пресс- центре Sputnik Армения выразил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"На вооружении Вооруженных сил Армении сегодня стоит 19 боевых самолетов, есть и некоторое количество вертолетов. При этом, сверхсовременных и отвечающим всем существующим требованиям и параметрам самолетов в армянских ВВС всего четыре. Это поставленные недавно из России истребители Су-30СМ", - отметил он. В этом свете, военный эксперт оценивает новые поставки Су-30СМ и модернизацию имеющихся в ВС Армении штурмовиков Су-25 как объективную необходимость.

В качестве второго аспекта усиления армянской армии Леонков рассматривает существующее военно-техническое сотрудничество Еревана с Москвой, как в рамках двусторонних договоров, так и по линии ОДКБ.

Комментируя повышение роли беспилотных летательных аппаратов в последний период, эксперт подчеркнул, что имеющийся международный опыт и практика показывают, что в соревновании БПЛА - пилотируемый самолет всегда побеждает пилот. "Слухи о том, что дроны, якобы, успешно преодолевают системы ПВО в Сирии и Ливии весьма усиленно распространяет Турция. Я скажу так - насколько совершенна система ПВО, настолько бессильны БПЛА. Поэтому БПЛА - средства вооружения угрожаемого периода. Когда начинают работать все средства, БПЛА становятся просто бесполезными", - подчеркнул он.

Возвращаясь к теме модернизации армянских Су-25, эксперт заметил, что штурмовик сегодня действительно является "старичком". Однако, еще на стадии своего создания штурмовик разрабатывался с условием своей дальнейшей модернизации. Особенно эффективно модернизированные Су-25 СМ3 с новыми прицельными и разведывательными комплексами, по его оценкам, продемонстрировали себя в ходе операций российских ВКС в Сирии. "Модернизация позволяет Су-25 СМ3 оставаться в строю и эффективно выполнять работу и сегодня. Более половины боевых вылетов российской авиации в Сирии приходится на долю этих штурмовиков. Более того, модернизация СУ-25 СМ3 происходит с учетом боевых действий в Сирии. Мы там потеряли один самолет, у которого средства обороны находились в нерабочем состоянии. Его сбила в демилитаризованной зоне группа боевиков, охотившаяся за нашими самолетами. Соответствующие уроки извлечены. Потому штурмовики сегодня работают только под прикрытием истребителей в комплексе с ПВО", - подытожил российский военный эксперт.

Отметим, что 23 августа Министерство обороны Армении и Объединенная авиастроительная корпорация подписали договор о модернизации находящихся на вооружении ВС Армении штурмовиков Су-25. Дозвуковые штурмовики Су-25 были закуплены в 90-х в Словакии, однако, капитального ремонта самолетов не проводилось. Вместе с тем Минобороны Армении пока что не подтвердило заявление официального представителя Федеральной службы по ВТС РФ Марии Воробьевой о готовности Москвы "обсудить вопрос поставки Армении новой партии истребителей Су-30СМ".